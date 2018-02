Porsche svela le prime foto della nuova 911

La Porsche 911 2019 si fa vedere per la prima volta in forma ufficiale. La Casa di Stuttgart ha diffuso le prime fotografie ufficiali della prossima generazione della mitica coupé. Nonostante la livrea opportunamente camuffata, la nuova Porsche 911 fa sapere al mondo che si manterrà fedele, almeno in quanto in quanto a design, alla sua immagine e alla sua identità.

Evoluzione più che rivoluzione

La vera evoluzione della nuova Porsche 911 dovrebbe infatti avvenire all’interno, con l’abitacolo dominato da diversi display digitali, come sulla nuova Panamera. Fuori le novità non saranno così rivoluzionarie con lievi modifiche che riguarderanno il nuovo design per i fari posteriori con una striscia a LED che percorrerà tutta la coda, come sulla Mission E. Anche i paraurti saranno rinnovati e verrà introdotto un nuovo sistema di scarico.

Sensazione di guida unica

La nuova Porsche 911 2019 “che non è solo un’auto sportiva”, come ci tengono a precisare a Stuttgart, adotterà le ultime tecnologie in tema di sicurezza e, annunciano, “offrirà una sensazione di guida che nessun’altra auto al mondo è in grado di dare”, con un feeling di freni, sterzo e acceleratore “perfetto”.

E stando a quanto dichiarato da August Achleitner, una versione elettrica della 911 potrebbe essere un”opzione in qualche momento”.