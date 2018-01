Renault: prima auto autonoma nel 2023

Molte marche lavorano allo sviluppo della guida autonoma, ma non tutte, ancora, sono pronte a fissare una data per l’arrivo della prima auto che si guida da sola.

Renault fa un passo avanti e dichiara che nel 2023 metterà in commercio la sua prima auto in grado di circolare senza l’intervento del guidatore, in autostrada (almeno in inizialmente). Secondo il gergo tecnico si tratterebbe di un’auto dal livello 4 di guida autonoma (su una scala da 0 a 5), in cui il guidatore può lasciare il volante solo in determinati momenti.

Di fatto la marca della Losanga, che dirige il piano nazionale francese di guida autonoma, può già contare sulla Symbioz (gallery in apertura), prototipo in grado di sorpassare da solo, adattarsi alla velocità del traffico e, addirittura, passare attraverso un casello in autostrada.