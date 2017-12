Mitsubishi trasforma la sua prima auto in un’ibrida plug-in

Le marche automobilistiche iniziano a farsi grandi. Molte di esse si stanno avvicinando alla soglia dei 100 anni di vita e un traguardo come questo non è certo trascurabile. E per celebrare un secolo di produzione ci vuole qualcosa di originale e sensazionale. Mitsubishi ha scelto di unirsi in partnership con West Coast Custom per creare l’inedita Re-Model A.

Con questo progetto la marca giapponese ha voluto unire passato e presente, ricreando la Model A, prima auto che uscì di fabbrica nel 1917, ma, per l’occasione, ricostruita sulla base della piattaforma off-road più avanzata del momento, quella della Outlander PHEV. un modo spettacolare per mostrare come e quanto + cambiata l’auto.

La Model A originale utilizzava la stessa piattaforma della Fiat Tipo 3, poteva trasportare fino a sette passeggeri e motiva un motore a quattro cilindri da 35 CV di potenza, sufficiente a farle raggiungere i 100 km/h di velocità massima. Numeri di tutto rispetto per l’epoca, ma niente a che vedere con l’attuale Mitsubishi Outlander PHEV, dotata di tecnologie di ultima generazione come il sistema di propulsione ibrido plug-in, il Super All-Wheel Control, il sistema SDA o il sistema di limitazione dei danni in caso di collisione frontale.

Francine Harsini, direttrice marketing di Mitsubishi Motors negli Stati Uniti, ha commentato i dettagli di questo originale progetto: