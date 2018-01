Bosch punta sull’acquisto di Here per ampliare i servizi di data-base

Nel percorso di evoluzione tecnologica particolarmente delicato e intenso che sta investendo il mondo dell’automotive, Bosch è uno dei principali protagonisti. Oltre a realizzare tanti sistemi di sicurezza e ausilio alla guida, ha annunciato di voler acquisire il 5% di HERE Technologies – fornitore globale di servizi di mappatura digitale e localizzazione – con lo scopo di creare piattaforme accessibili a tutti i clienti, sia del settore automotive sia non automotive, con particolare attenzione alla mobilità connessa e autonoma. Le mappe ad alta definizione sono un prerequisito per le macchine a guida autonoma. Queste devono essere aggiornate con i dati che provengono dai sensori del veicolo e integrati con informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, cantieri e incidenti. La mappatura stradale via radar, fornita da Bosch, dà un’idea di come questo potrebbe essere fatto. Si usano le informazioni che provengono dai sensori radar nel veicolo per creare mappe ad alta definizione, che vengono costantemente aggiornate. Contestualmente, Bosch e HERE stanno valutando la possibilità di utilizzare tale mappatura per aggiornare HERE HD Live Map, servizio dedicato ai veicoli a guida autonoma.

Ampliamento dei servizi di data-base

L’acquisizione dà una spinta ai servizi di business di Bosch e aiuta anche HERE a compiere un ulteriore passo verso il suo obiettivo di diventare un fornitore globale di data base di servizi di localizzazione in tempo reale per i clienti, sia facenti parte dell’industria dell’automotive sia esterni al settore. “Bosch non è solo macchine” ha dichiarato Dr. Volkmar Denner, CEO di Robert Bosch GmbH. “L’Industry 4.0, le case intelligenti e le città intelligenti sono interessanti settori di business per Bosch. Questa sinergia con HERE permetterà di ampliare ulteriormente i servizi di data-base”. Edzard Overbeek, CEO di HERE Technologies, ha aggiunto: “Siamo felici di aver portato a bordo un partner così forte come Bosch, con una competenza vasta nei campi dell’automotive e dell’IoT. La presenza capillare di Bosch in America, Asia e Europa offre, inoltre, a HERE opportunità interessanti di crescita del business a livello globale”. L’acquisizione è soggetta all’approvazione dall’Autorità Antitrust prevista entro la fine del primo quadrimestre del 2018.