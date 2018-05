La guida, il programma e gli orari del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in programma a Cernobbio il 26 e il 27 maggio 2018

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este – in programma a Cernobbio (Como) il 26 e il 27 maggio 2018 – è l’evento più esclusivo d’Italia dedicato alle auto d’epoca.

Le storiche più sexy (51 auto e 30 tra motocicli e sidecar prodotti tra il 1907 e il 1985) saranno giudicate sul lago di Como da una giuria presieduta da Lorenzo Ramaciotti (ex responsabile dello stile del gruppo FCA).

Otto le categorie del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018 dedicate alle auto: “I Titani: Polvere, fango e rischio” (dal 1900 al 1939), “Da Manhattan a Mayfair: L’età dell’oro dell’opulenza automobilistica” (dal 1918 al 1939), “Plasmate dal vento: Le berline dell’epoca Art Deco” (dal 1925 al 1940), “Nuovo mondo, nuove idee: la storia delle Gran Turismo” (dal 1945 al 1965), “La velocità incontra lo stile: L’affermazione delle auto sportive e da competizione” (dal 1950 al 1970), “Quando il sesso era sicuro e le corse pericolose: Formula 1!” (dal 1950 al 1988), “Hollywood sul lago: Le stelle del cinema” (dagli anni Venti agli anni Trenta) e “Perfettamente conservate: Archeologia automobilistica” (dal 1900 al 1980).

Di seguito troverete la guida completa al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018 di Cernobbio (Como) e tutte le informazioni necessarie per seguirlo dal vivo (come ad esempio gli orari e i prezzi dei biglietti). Per maggiori dettagli: concorsodeleganzavilladeste.com.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018: il programma

Sabato 26 maggio 2018, Villa Erba

Orario d’apertura: 09:30-17:00

Nella giornata di sabato sfileranno le moto in gara nel Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018.

14:00-14:30

Motorcycle Street Run che conduce le moto da Villa Erba a Villa d’Este passando attraverso Cernobbio.

Domenica 27 maggio 2018, Villa Erba

Orario d’apertura: 09:30-17:30

Nella giornata di domenica saranno incoronate le migliori vetture e motociclette d’epoca.

09:30-14:30

Referendum Pubblico per il “Trofeo BMW Group Italia”, il “Trofeo BMW Group Ragazzi” per le vetture d’epoca e il “Concorso d’Eleganza Design Award” per concept car e prototipi.

11:00-12:00

Concorso di Motociclette: presentazione dei vincitori dell’edizione 2018 e cerimonia di premiazione

14:30-17:30

Cerimonia di premiazione per i vincitori di ciascuna classe delle vetture d’epoca e concept car. La cerimonia sarà seguita dalla parata di tutte le vetture che hanno preso parte al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2018: i prezzi dei biglietti

Sabato 26 maggio 2018

Box Office: 10 euro, 8 euro ridotto (diritti di prevendita esclusi)

Prevendita online: 8 euro, 6 euro ridotto (diritti di prevendita esclusi)

Domenica 27 maggio 2018

Box Office: 16 euro, 12 euro ridotto (diritti di prevendita esclusi)

Prevendita online: 12 euro, 8 euro ridotto (diritti di prevendita esclusi)