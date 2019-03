La prima auto sportiva a trazione esclusivamente elettrica di Porsche verrà svelata al pubblico, nella sua versione definitiva, a settembre.

Come sarà la nuova Porsche Taycan che andrà in produzione ancora nessuno lo sa esattamente, ma sarebbero già oltre 20.000 i potenziali acquirenti registrati da Porsche in tutto il mondo che hanno già versato un acconto di 2.500 euro per la riserva.

La Porsche Taycan debutterà in anteprima a settembre e il suo lancio sul mercato è previsto prima di fine anno. Promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, con un’autonomia di percorrenza di oltre 500 chilometri (NEDC). Sarà inoltre possibile ricaricare la batteria in soli quattro minuti per garantire un’autonomia di 100 chilometri.

Una Porsche a tutti gli effetti

Detlev von Platen, membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Vendite e Marketing di Porsche AG, ha confermato: