Rolls Royce Cullinan: la prima immagine ufficiale

In anticipo sul debutto della nuova Rolls Royce Cullinan, la Casa di lusso inglese ha svelato un nuovo teaser di quella che sarà la sua prima SUV della storia, in cui si vede la silhouette dei fari posteriori. La crossover più lussuosa al mondo debutterà il prossimo 10 maggio, quando terminerà il suo Final Challenge Tour che la vedrà protagonista di un documentario creato da National Geographic e che racconterà tutto il suo sviluppo.

La Rolls Royce Culinan sarà basata sulla nuova piattaforma spaceframe in alluminio (la stessa della nuova Rolls Royce Phantom) e, potrà essere configurata con l’abitacolo a 4 o cinque posti e sfiorerà i sei metri di lunghezza. Dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2018 e si posizionerà in listino come modello più costoso del marchio inglese.