Ferrari 488 Pista, “Supercar of the Year” per BBC TopGear

La Ferrari 488 Pista, ultima Ferrari V8 serie speciale con motore centrale, è stata nominata “Supercar of the Year” dalla rivista BBC Top Gear. Si tratta del sedicesimo premio che BBC TopGear conferisce al Cavallino Rampante, con l’ultimo conquistato dalla 488 GTB nel 2016.

I punti vincenti

Tra i fattori decisivi per il voto finale della giuria formata dai redattori di BBC TopGear, hanno prevalso la maneggevolezza e la facilità con cui i sistemi di controllo di Ferrari consentono al guidatore di godersi tutti i 710 cavalli messi a disposizione dal V8 biturbo pluripremiato dell’auto: “La Pista è un’esibizionista nata, un pavone su quattro ruote che indossa il bianco e il blu come colori di guerra, in costante attesa di essere sotto i riflettori mentre le ruote scalpitano e una coda di fumo sale dai passaruota”.

Quarto riconoscimento internazionale per la 488 Pista

Questo di BBC TopGear è il quarto riconoscimento ottenuto dalla 488 Pista dal suo lancio al Salone di Ginevra di quest’anno. A giugno il V8 biturbo da 3,9 litri della Ferrari 488 Pista è stato nominato miglior motore del mondo durante l’edizione 2018 dell’International Engine of the Year – un trionfo per il V8 Ferrari che si è aggiudicato questo premio per il terzo anno di fila. In ottobre la 488 Pista è stata nominata Sports Car of the Year 2018 da Car Magazine e, più recentemente, migliore coupé di produzione estera sopra i €150.000 tra il bacino di lettori della principale rivista di automobilismo tedesca, Sport Auto.