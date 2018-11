Focus Live: al Museo della Scienza di Milano per scoprire le prossime sfide dell’umanità

Vi piacerebbe scoprire quali sono le nuove sfide che l’umanità si troverà ad affrontare nei prossimi anni?

Grazie a Focus e al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano potrete farlo: dall’8 all’11 ottobre, in occasione della prima edizione di “Focus Live”, festival dedicato al racconto del mondo in cui viviamo e in cui vivremo.

Quattro giorni di conferenze, incontri e dibattiti che coinvolgeranno più di 100 fra scienziati, giornalisti, divulgatori ed esperti nel campo della genetica, dell’ambiente, della tecnologia, della psicologia per affrontare temi delicati e complessi come i cambiamenti climatici, i misteri del sesso, l’evoluzione della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Con nomi coinvolti come quello di Piero Angela, Zerocalcare, Salvatore Aranzulla – ma anche scienzati come il climatologo Luca Mercalli o l’astrofisica Marica Branchesi, per farne qualcuno – i partecipanti potranno scegliere fra oltre 200 eventi, dibattiti, laboratori, spettacoli per emozionarsi e lasciarsi coinvolgere dal mondo della scienza e della tecnologia.

