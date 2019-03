Skoda, l’auto diventa indirizzo di consegna per gli acquisti online

I clienti futuri di Skoda potrebbero potersi far consegnare la merce acquistata online direttamente nel bagagliaio della vettura. Skoda Auto DigiLab, insieme a Alza.cz e Rohlik.cz, sta infatti testando una nuova soluzione sicura e pratica per tutti coloro che sono stanchi di dover recuperare i pacchi nei depositi o chiedere favori ai vicini di casa.

Il nuovo metodo di consegna

Per poter funzionare, il nuovo metodo di consegna presuppone che il cliente dia il consenso alla consegna tramite App per smartphone. Quando l’ordine viene confermato, il corriere può quindi vedere tramite GPS la posizione dell’auto. Sempre utilizzando l’App, al corriere è permesso un solo accesso sicuro al vano bagagli per un periodo di tempo limitato. Il corriere posiziona il pacco, richiude l’auto tramite l’app e al Cliente viene notificata l’avvenuta consegna.

Rendere la vita più semplice

Jarmila Plachá, Responsabile di Skoda Auto DigiLab, spiega: “Questo progetto pilota è un esempio concreto di come si potrà rendere la vita quotidiana più semplice e conveniente utilizzando la tecnologia allo stato dell’arte in futuro. Non vedo l’ora di sviluppare ulteriormente questo progetto con i nostri due partner”. Skoda Auto DigiLab è un centro di sviluppo dei nuovi servizi di mobilità e tecnologia della Casa automobilistica boema, e sta lavorando con start-up globali, imprese innovative, università e centri d’innovazione provenienti in tutto il mondo.