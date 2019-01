Lo so, a vederla da fuori è piuttosto goffa: come può una Fiat Panda avere un animo sportivo? Eppure, la 100 HP, è un’automobilina davvero divertente e grintosa. Ormai ha qualche anno sulle spalle, ma è ancora attualissima. Sul mercato dell’usato si trova si trova attorno ai 6.000 – 7.000 euro, e, strano ma vero, quasi tutti gli esemplari sono in ottime condizioni. Non lasciatevi impressionare dall’alto chilometraggio, la soglia dei 100.000 non rappresenta affatto un problema.