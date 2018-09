Kimi Räikkönen lascia la Ferrari a fine stagione, al suo posto Leclerc

Con un comunicato stampa rilasciato stamattina Ferrari ha annunciato che alla fine della stagione 2018 il pilota finlandese Kimi Räikkönen lascerà la scuderia di Maranello.

“Durante questi anni, Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale, sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane. Il suo ruolo è stato decisivo per la crescita del team e, al tempo stesso, è sempre stato un grande uomo-squadra. In qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni”.