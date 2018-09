Tutte le foto e le info della Porsche 935, riedizione in chiave moderna di un mito del motorsport: 77 esemplari guidabili solo in pista

La Porsche 935 è tornata: la Casa tedesca ha svelato in occasione della “Rennsport Reunion” di Laguna Seca (California) – il più grande raduno mondiale di auto da corsa “made in Zuffenhausen” – una riedizione in chiave moderna di un mito del motorsport. 77 esemplari guidabili solo in pista e venduti a un prezzo di 701.948 euro (tasse escluse): consegne a partire da giugno 2019.

Porsche 935: una 911 GT2 RS sotto mentite spoglie

La nuova Porsche 935 – lunga 4,87 metri, larga 2,03 metri e con un peso di circa 1.380 kg – deriva dalla 911 GT2 RS e omaggia nello stile la 935/78, vettura che 40 anni fa vinse la 6 Ore di Silverstone con il tedesco Jochen Mass e il belga Jacky Ickx e permise alla Casa di Stoccarda di conquistare il Mondiale Marche.

Il motore è praticamente identico a quello della 911 GT2 RS – un 3.8 sei cilindri boxer biturbo da 700 CV abbinato a un cambio automatico PDK a doppia frizione a 7 rapporti – mentre la carrozzeria presenta molti elementi sostituiti o aggiunti con parti in CFRP (fibra di carbonio e materiali compositi).